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Замах на Садикова: Казахстан відмовляється видавати Україні підозрюваних

Фото: Айдос Садиков, казахський опозиціонер (скріншот відео)
Автор: Іван Носальський

Казахстан не екстрадуватиме в Україну підозрюваних у замаху на казахського опозиціонера Айдоса Садикова.

Про це заявив глава сенату парламенту Казахстану Маулен Ашимбаєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на казахську службу "Радіо Свобода".

Він зазначив, що Генпрокуратура казахстану бере участь у розслідуванні замаху та контактує з українськими колегами.

За словами Ашимбаєва, будь-які версії про те, що Казахстан був причетний до спроби вбивства опозиціонера Садикова, не відповідають реальності та є провокаціями.

Глава сенату уточнив, що Казахстан не видаватиме Україні підозрюваного у замаху.

"Це загалом, не щодо цієї ситуації, а загалом принцип: Казахстан не видає своїх громадян іншим державам", - пояснив Ашимбаєв.

Замах на Садикова

Зазначимо, 18 червня у Києві невідомий вистрілив у Айдоса Садикова, внаслідок чого той отримав серйозне поранення.

Його дружина Наталія Садикова зазначила, що після замаху Садиков перебуває у тяжкому стані у лікарні. Вона вважає, що замах організувала влада Казахстану.

25 червня стало відомо, що Офіс генпрокурора України готує документи, щоб запросити у Казахстану екстрадицію двох підозрюваних у спробі вбивства казахського опозиціонера.

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