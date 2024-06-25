Замах на казахського опозиціонера Садикова: Україна проситиме про екстрадицію підозрюваних

Офіс генерального прокурора України розпочинає екстрадиційну процедуру щодо підозрюваних у замаху на вбивство казахського журналіста та опозиціонера Айдоса Садикова у Києві 18 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"Офіс Генерального прокурора готує пакет документів для звернення до компетентних органів Республіки Казахстан про екстрадицію двох осіб, яких підозрюють в особливо тяжкому злочині", - йдеться в повідомленні.

Замах на Садикова

Нагадаємо, у вівторок, 18 червня, у Шевченківському районі Києва був скоєний замах на казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова.

За попередньою інформацією слідства, невідомий з пістолетом підбіг до машини та зробив постріл у чоловіка, після чого втік. Замах стався неподалік будинку, де живуть Айдос і Наталія Садикови.

За словами дружини, Садиков перебуває у важкому стані. Вона також звинуватила владу Казахстану у причетності до нападу.

Раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що Казахстан готовий приєднатися до розслідування цієї справи.

Українські правоохоронці вже встановили двох осіб, які могли бути причетні до замаху. Це громадяни Казахстану, їм повідомили про підозру та оголосили у міжнародний розшук.

Пізніше у Казахстані заарештували одного з підозрюваних у справі про замах на казахстанського опозиціонера і журналіста Айдоса Садикова. Чоловік здався правоохоронцям.

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