Покушение на Садыкова: Казахстан отказывается выдавать Украине подозреваемых

Казахстан не будет экстрадировать в Украину подозреваемых в покушении на казахского оппозиционера Айдоса Садыкова.
Об этом заявил глава сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на казахскую службу "Радио Свобода".
Он отметил, что Генпрокуратура казахстана участвует в расследовании покушения и контактирует с украинскими коллегами.
По словам Ашимбаева, любые версии о том, что Казахстан был причастен к попытке убийства оппозиционера Садыкова, не соответствуют реальности и являются провокациями.
Глава сената уточнил, что Казахстан не будет выдавать Украине подозреваемого в покушении.
"Это в целом, не в отношении этой ситуации, а в целом принцип: Казахстан не выдает своих граждан другим государствам", - объяснил Ашимбаев.
Отметим, 18 июня в Киеве неизвестный выстрелил в Айдоса Садыкова, в результате чего тот получил серьезное ранение.
Его жена Наталья Садыкова отметила, что после покушения Садыков находится в тяжелом состоянии в больнице. Она считает, что покушение организовали власти Казахстана.
25 июня стало известно, что Офис генпрокурора Украины готовит документы, чтобы запросить у Казахстана экстрадицию двух подозреваемых в попытке убийства казахского оппозиционера.
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