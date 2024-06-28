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Покушение на Садыкова: Казахстан отказывается выдавать Украине подозреваемых

Фото: Айдос Садыков, казахский оппозиционер (скриншот видео)
Автор: Иван Носальский

Казахстан не будет экстрадировать в Украину подозреваемых в покушении на казахского оппозиционера Айдоса Садыкова.

Об этом заявил глава сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на казахскую службу "Радио Свобода".

Он отметил, что Генпрокуратура казахстана участвует в расследовании покушения и контактирует с украинскими коллегами. 

По словам Ашимбаева, любые версии о том, что Казахстан был причастен к попытке убийства оппозиционера Садыкова, не соответствуют реальности и являются провокациями. 

Глава сената уточнил, что Казахстан не будет выдавать Украине подозреваемого в покушении. 

"Это в целом, не в отношении этой ситуации, а в целом принцип: Казахстан не выдает своих граждан другим государствам", - объяснил Ашимбаев. 

Покушение на Садыкова

Отметим, 18 июня в Киеве неизвестный выстрелил в Айдоса Садыкова, в результате чего тот получил серьезное ранение.

Его жена Наталья Садыкова отметила, что после покушения Садыков находится в тяжелом состоянии в больнице. Она считает, что покушение организовали власти Казахстана.

25 июня стало известно, что Офис генпрокурора Украины готовит документы, чтобы запросить у Казахстана экстрадицию двух подозреваемых в попытке убийства казахского оппозиционера.

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