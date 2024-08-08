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Роспропаганда поширює фейк про "замах" на Умєрова

Київ, Четвер 08 серпня 2024 13:40
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Роспропаганда поширює фейк про "замах" на Умєрова Фото: міністр оборони України Рустем Умеров (getty images)
Автор: РБК-Україна

Нещодавно росіяни почали розповсюджувати інформацію про нібито здійснення "замаху" на міністра оборони України Рустема Умєрова. Вона виявилася черговим фейком російської пропаганди.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Згідно із російськими фейковими повідомленнями, на українського міністра було "здійснено замах із використанням вибухового пристрою".

Центр протидії дезінформації відреагував на ці заяви російської сторони, звернувшись за підтвердженням до Міністерства оборони. Після верифікації інформації було встановлено, що вона не відповідає дійсності.

Відомство нагадує, що це далеко не перша спроба російських медіа та пропагандистських ресурсів поширити дезінформацію стосовно українських посадовців з метою підриву довіри українців до державних інституцій.

Центр протидії дезінформації закликав довіряти лише верифікованим джерелам інформації.

Нагадаємо, Росія продовжує розповсюджувати дезінформацію про нібито підготовку Україною "здачі" Харківської області.

Раніше ми повідомляли, що російські пропагандисти поширюють фейк про "чорних трансплантологів" у Сумській області.

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Міністерство оборони України Рустем Умєров Фейки
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