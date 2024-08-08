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Росіяни поширюють фейк про підготовку Україною здачі Харківської області, - ЦПД

Четвер 08 серпня 2024 03:27
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Росіяни поширюють фейк про підготовку Україною здачі Харківської області, - ЦПД Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Ворожі TG-канали поширюють інформацію про нібито підготовку до здачі окупантам Харківської області. Про це, за словами росіян, свідчить нібито рішення Міносвіти України про звільнення 10 тисяч вчителів у східних регіонах, зокрема в Харківській області, "де залишиться лише 40-50 шкіл".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Також, стверджує російська пропаганда, кількість дітей, які навчаються дистанційно, значно виросте.

ЦПД перевірив інформацію у Харківській ОВА і дійшов висновку, що поширюване росіянами повідомлення не відповідає дійсності.

У Центрі пояснили, що насправді зараз триває обговорення проєкту Наказу №850 щодо здобуття загальної середньої освіти в умовах воєнного стану, який планується ввести з 2025-2026 навчального року. "Він передбачає скорочення мережі шкіл, але з переведенням вчителів до кадрового резерву зі збереженням зарплати", - йдеться у повідомленні.

Також планується зменшення дистанційного навчання і перехід до офлайн або змішаного формату, зросте кількість дистанційних класів з українською мовою для дітей за кордоном, повідомили у ЦПД.

Там наголосили, що подібними маніпуляціями ворог намагається викликати негативне ставлення до державних органів з боку українського суспільства.

Нагадаємо, також російські пропагандисти наразі розповсюджують фейк про "чорних трансплантологів" у Сумській області.

Оперативно-тактичне угруповання "Харків" повідомило 7 серпня, що російські війська посилили обстріли на Харківському напрямку, зокрема у районі Вовчанська. Крім того, окупанти зосереджують там сили і техніку.

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