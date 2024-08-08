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Роспропаганда распространяет фейк о "покушении" на Умерова

Киев, Четверг 08 августа 2024 13:40
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Роспропаганда распространяет фейк о "покушении" на Умерова Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (getty images)
Автор: РБК-Украина

Недавно россияне начали распространять информацию о якобы совершении "покушения" на министра обороны Украины Рустема Умерова. Она оказалась очередным фейком российской пропаганды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Согласно российским фейковым сообщениям, на украинского министра было "совершено покушение с использованием взрывного устройства".

Центр противодействия дезинформации отреагировал на эти заявления российской стороны, обратившись за подтверждением в Министерство обороны. После верификации информации было установлено, что она не соответствует действительности.

Ведомство напоминает, что это далеко не первая попытка российских медиа и пропагандистских ресурсов распространить дезинформацию касательно украинских чиновников с целью подрыва доверия украинцев к государственным институтам.

Центр противодействия дезинформации призвал доверять только верифицированным источникам информации.

Напомним, Россия продолжает распространять дезинформацию о якобы подготовке Украиной "сдачи" Харьковской области.

Ранее мы сообщали, что российские пропагандисты распространяют фейк о "черных трансплантологах" в Сумской области.

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Министерство обороны Украины Рустем Умеров Фейки
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