Покушение на казахского оппозиционера Садыкова: Украина будет просить об экстрадиции подозреваемых

Офис генерального прокурора Украины начинает экстрадиционную процедуру по подозреваемым в покушении на убийство казахского журналиста и оппозиционера Айдоса Садыкова в Києве 18 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Офіса генпрокурора.

"Офис Генерального прокурора готовит пакет документов для обращения в компетентные органы Республики Казахстан об экстрадиции двух лиц, подозреваемых в особо тяжком преступлении", - говорится в сообщении.

Покушение на Садыкова

Напомним, во вторник, 18 июня, в Шевченковском районе Киева было совершено покушение на казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова.

По предварительной информации следствия, неизвестный с пистолетом подбежал к машине и произвел выстрел в мужчину, после чего скрылся. Покушение произошло недалеко от дома, где живут Айдос и Наталья Садыковы.

По словам супруги, Садыков находится в тяжелом состоянии. Она также обвинила власти Казахстана в причастности к нападению.

Ранее президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан готов присоединиться к расследованию этого дела.

Украинские правоохранители уже установили двух человек, которые могли быть причастны к покушению. Это граждане Казахстана, им сообщили о подозрении и объявили в международный розыск.

Позже в Казахстане арестовали одного из подозреваемых по делу о покушении на казахстанского оппозиционера и журналиста Айдоса Садыкова. Мужчина сдался правоохранителям.

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