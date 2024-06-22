ua en ru
Сб, 22 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Одного з підозрюваних у замаху на казахського опозиціонера Садикова затримали

Астана, Субота 22 червня 2024 13:17
UA EN RU
Одного з підозрюваних у замаху на казахського опозиціонера Садикова затримали Фото: у Казахстані здався один з підозрюваних у замаху на Садикова (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Казахстані заарештували одного з підозрюваних у справі про замах на казахстанського опозиціонера і журналіста Айдоса Садикова. Чоловік здався правоохоронцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генпрокуратуру Казахстану.

"21 червня Жаканбаєв А.М. самостійно звернувся до органів внутрішніх справ Республіки Казахстан, де його допитали за обставинами справи. Цього ж дня його затримали за підозрою у скоєнні цього злочину", - йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці Казахстану заявили, що для встановлення місцеперебування іншого підозрюваного Мейрама Каратаєва проводяться оперативно-розшукові заходи.

Що відомо про напад

Нагадаємо, 18 червня у Києві двоє чоловіків скоїли напад на казахського опозиціонера Айдоса Садикова. Зловмисники вистрілили у чоловіка, який знаходився в автомобілі. З Садиковим у момент нападу була його дружина.

За словами жінки, опозиціонер перебуває у важкому стані. Вона також звинуватила владу Казахстану у причетності до нападу.

Українські правоохоронці встановили двох осіб, які могли бути причетні до замаху. Це громадяни Казахстану, їм повідомили про підозру та оголосили у міжнародний розшук.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Казахстан
NEWS
Чи збільшуватимуть обмеження по світлу через атаку РФ: відповідь енергетиків
Чи збільшуватимуть обмеження по світлу через атаку РФ: відповідь енергетиків
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України