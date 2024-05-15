Замах на Фіцо. ЗМІ назвали ім'я ймовірного стрілка

Сьогодні, 15 травня, у словацькому місті Гандлова було поранено прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Нападника поліція затримала на місці події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuality та Plus 7 dni .

За даними Aktuality.sk, нападником на прем'єр-міністра Словацької Республіки став 71-річний J.C. (Й.Ц.), який, ймовірно зробив кілька пострілів у Фіцо. Водночас, за інформацією щотижневика Plus 7 dni, йдеться про письменника Юрая Цинтулу.

У мережі з'явилися твердження свідка, що Цинтула спочатку крикнув до Фіцо, який підійшов до нього, щоб потиснути йому руку, після чого пролунати постріли.

Поліцейські одразу після нападу затримали нападника.

Що відомо про Цинтулу

За даними видання, Цинтула - письменник і поет, один із засновників Літературного клубу DÚHA. Видав кілька поетичних збірок. У 2016 році він працював у приватній охоронній службі.

ЗМІ повідомили, що Цинтула відкрито висловлював свою ненависть до Фіцо в соцмережах.

Aktuality.sk зв'язався з сином підозрюваного в стрільці. Він шокований ситуацією, однак підтвердив, що у батька була законна зброя.

"Я абсолютно не знаю, що батько мав намір, що він планував, чому це сталося... Я вам так скажу - він за нього не голосував. Це все, що я можу про це сказати", - сказав син .

Чоловік заперечував, що його батько коли-небудь відкрито говорив про напад або вбивство політика. Він також заперечив, що 71-річний чоловік був психіатричним хворим.