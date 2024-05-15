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Покушение на Фицо. СМИ назвали имя предполагаемого стрелка

Украина, Среда 15 мая 2024 18:26
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Покушение на Фицо. СМИ назвали имя предполагаемого стрелка Архивное фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 15 мая, в словацком городе Гандлова был ранен премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Нападавшего полиция задержала на месте происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality и Plus 7 dni.

По данным Aktuality.sk, нападавшим на премьер-министра Словацкой Республики стал 71-летний J.C. (Й.Ц.), который, вероятно, сделал несколько выстрелов в Фицо. В то же время, по информации еженедельника Plus 7 dni, речь идет о писателе Юрая Цинтулу.

В сети появились утверждения свидетеля, что Цинтула сначала крикнул Фицо, который подошел к нему, чтобы пожать ему руку, после чего раздались выстрелы.

Полицейские сразу после нападения задержали нападавшего.

Что известно о Цинтуле

По данным издания, Цинтула - писатель и поэт, один из основателей Литературного клуба DÚHA. Издал несколько поэтических сборников. В 2016 году он работал в частной охранной службе.

СМИ сообщили, что Цинтула открыто выражал свою ненависть к Фицо в соцсетях.

Aktuality.sk связался с сыном подозреваемого в стрельбе. Он шокирован ситуацией, однако подтвердил, что у отца было законное оружие.

"Я совершенно не знаю, что отец намеревался, что он планировал, почему это произошло... Я вам так скажу - он за него не голосовал. Это все, что я могу об этом сказать", - сказал сын.

Мужчина отрицал, что его отец когда-либо открыто говорил о нападении или убийстве политика. Он также отрицал, что 71-летний мужчина был психиатрическим больным.

"Возможно, было какое-то короткое замыкание, я не знаю. Он сильнее, но не для того, чтобы иметь дело с психиатром или подобными вещами", - добавил парень.

Напомним, мы писали, что сегодня у места заседания кабинета министров Словакии произошла стрельба.

Детальнее о том, в каком состоянии премьер Словакии и что известно о мотивах, можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы также собрали главные факты о скандальном премьере Словакии и его позиции о войне в Украине.

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Роберт Фицо
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