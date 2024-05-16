Замах на Фіцо: нападнику загрожує від 25 років до довічного ув'язнення

Поліція висунула обвинувачення нападнику на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо в умисному вбивстві з помсти щодо особи, яку охороняють, на стадії замаху на вбивство. Письменнику Юраю Цинтулі загрожує позбавлення волі на строк від 25 років до довічного ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dennik N.

Видання зазначає, що той факт, що стрілець діяв з помсти і проти конституційного чиновника, тобто особи, що охороняється, стане обтяжуючою обставиною, яка може визначити остаточне покарання за скоєне.

Замах на Фіцо

15 травня Цинтула вистрілив у прем'єр-міністра Словаччини після того, як закінчилося засідання кабінету міністрів, і Роберт Фіцо подався привітати людей, які чекали його на площі. Чоловік вистрілив з вогнепальної зброї, на яку він має дозвіл.

Нападник зробив п'ять пострілів у Фіцо, внаслідок чого прем'єр отримав множинні поранення. Стрілець поранив його в живіт і ліву руку. Прем'єр-міністра доправили до лікарні, де його оперували упродовж п'яти годин.

За даними словацьких ЗМІ, на Фіцо чекає ще одна операція.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.