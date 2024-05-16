ua en ru
Чт, 16 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Замах на Фіцо: нападнику загрожує від 25 років до довічного ув'язнення

Четвер 16 травня 2024 14:00
UA EN RU
Замах на Фіцо: нападнику загрожує від 25 років до довічного ув'язнення Фото: затримання Юра Цинтула (reuters.com)
Автор: Валерія Поліщук

Поліція висунула обвинувачення нападнику на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо в умисному вбивстві з помсти щодо особи, яку охороняють, на стадії замаху на вбивство. Письменнику Юраю Цинтулі загрожує позбавлення волі на строк від 25 років до довічного ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dennik N.

Видання зазначає, що той факт, що стрілець діяв з помсти і проти конституційного чиновника, тобто особи, що охороняється, стане обтяжуючою обставиною, яка може визначити остаточне покарання за скоєне.

Чоловіка утримують у поліцейській камері Національного кримінального агентства в Нітрі.

Замах на Фіцо

15 травня Цинтула вистрілив у прем'єр-міністра Словаччини після того, як закінчилося засідання кабінету міністрів, і Роберт Фіцо подався привітати людей, які чекали його на площі. Чоловік вистрілив з вогнепальної зброї, на яку він має дозвіл.

Нападник зробив п'ять пострілів у Фіцо, внаслідок чого прем'єр отримав множинні поранення. Стрілець поранив його в живіт і ліву руку. Прем'єр-міністра доправили до лікарні, де його оперували упродовж п'яти годин.

За даними словацьких ЗМІ, на Фіцо чекає ще одна операція.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Роберт Фіцо
NEWS
Як не нарватися на штраф і не стати ухилянтом: топ-5 правил мобілізації в Україні
Як не нарватися на штраф і не стати ухилянтом: топ-5 правил мобілізації в Україні
DAILY
Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію