Залякування не спрацює. Сунак та Моравецький домовились надіслати чіткий сигнал Путіну

Під час переговорів сторони порушили питання посилення безпеки східного флангу НАТО. Також Сунак й Моравецький обговорили ситуацію в Білорусі й те, як Велика Британія "уважно стежить за розвитком подій".

"Обговорюючи ситуацію в Білорусі, Прем'єр-міністр сказав, що Великобританія уважно стежить за розвитком подій і підтримує Польщу перед обличчям триваючої російської агресії", - пише пресслужба Даунінг-стріт.

Зазначається, що в рамках стримування на східному фланзі, Британія збільшила можливості своїх військ та активізувала діяльність Об'єднаних експедиційних сил в Балтійському регіоні.

Також сторони обговорили необхідність надіслати Путіну чіткий сигнал про те, що його "залякування" не працюють.