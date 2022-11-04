Запугивание не сработает. Сунак и Моравецкий договорились направить четкий сигнал Путину

В ходе переговоров стороны затронули вопрос усиления безопасности восточного фланга НАТО. Также Сунак и Моравецкий обсудили ситуацию в Беларуси и то, как Великобритания "внимательно следит за развитием событий".

"Обсуждая ситуацию в Беларуси, премьер-министр сказал, что Великобритания внимательно следит за развитием событий и поддерживает Польшу перед лицом продолжающейся российской агрессии", - пишет пресс-служба Даунинг-стрит.

Отмечается, что в рамках сдерживания на восточном фланге, Великобритания увеличила возможности своих войск и активизировала деятельность Объединенных экспедиционных сил в Балтийском регионе.

Также стороны обсудили необходимость направить Путину четкий сигнал о том, что его "запугивания" не работают.