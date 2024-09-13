Залякування Путіна про війну з НАТО показують складне становище росіян на фронті, - Туск

Російський диктатор Володимир Путін пригрозив нібито втягуванням НАТО у війну проти Росії на тлі можливого зняття обмежень на удару далекобійною зброєю по РФ. Його коментарі показують складне становище росіян на фронті

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Туск відхилив коментарі Путіна про ризик ескалації, якщо Україні буде дозволено використовувати надану НАТО далекобійну зброю для ударів по цілях на території РФ.

"Потрібно дуже серйозно ставитися до всіх подій в Україні та на українсько-російському фронті, але я б не надавав надмірного значення останнім заявам президента Путіна. Вони скоріше показують складне становище росіян на фронті", - заявив Туск.

Що сказав Путін

Днями диктатор Володимир Путін для російських пропагандистів коментував можливе зняття обмежень щодо використання Україною далекобійної зброї. Путін заявив про нібито втягування НАТО у війну, якщо рішення буде ухвалене.

"Якщо це рішення буде прийнято, це означатиме не менше, ніж пряму участь країн НАТО, США та європейських країн у війні в Україні", - сказав Путін.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер відповів на погрози Путіна. Він нагадав, що це Росія розпочала війну, а Україна має право на самооборону.