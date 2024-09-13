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Прем'єр Британії відповів на погрози Путіна

США, П'ятниця 13 вересня 2024 09:05
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Прем'єр Британії відповів на погрози Путіна Фото: Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Київ має право на самооборону. Путін розпочав війну проти України і може припинити її будь-якої миті.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Він зробив цю заяву на шляху до Вашингтона на зустріч із президентом США Джо Байденом, щоб обґрунтувати прийняте рішення Заходу, яке дозволить Україні атакувати територію Росії з використанням ракет Storm Shadow, частково вироблених у Великій Британії.

Раніше Путін заявив, що будь-яке використання британських ракет великої дальності на території Росії призведе до війни НАТО із його країною.

Відповідаючи на погрози, висловлені Путіним, Стармер заявив журналістам: "Росія розпочала цей конфлікт. Росія незаконно вторглася в Україну. Росія може негайно покласти край цьому конфлікту. Україна має право на самооборону".

Він додав, що Великобританія надала "навчання та можливості" (маючи на увазі зброю), щоб допомогти Україні відобразити російське вторгнення, і сказав, що він відвідує президента США частково тому, що "очевидно, що необхідно провести додаткові обговорення характеру цих можливостей".

Раніше видання Guardian повідомило, що США та Велика Британія спільно з іншими союзниками домовилися дозволити Україні завдавати ударів по військових цілях на території Росії ракетами Storm Shadow, дальність польоту яких становить не менше 300 км, що є давньою вимогою Києва.

За даними Bloomberg, уряди США та Великої Британії все ще обговорюють дозвіл Україні завдавати ударів великої дальності по російській території.

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