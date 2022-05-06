Президент Украины Владимир Зеленский отметил украинских военных наградами. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный стал первым кавалером Креста боевых заслуг.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на указ президента.
Церемония награждения состоялась в Белом зале Героев Украины.
"Глава государства также вручил ордена "Золотая Звезда" шестерым Героям Украины и семье военного, который был удостоен этого звания посмертно”, - пишет пресс-служба.
Фото: Зеленский отметил военных наградами (president.gov.ua)
Благодаря их действиям были уничтожены танки, БМД и БМП оккупантов в конце марта в Киевской области.
"Как командир 92-й отдельной механизированной бригады с начала российской агрессии организовал и успешно ведет оборону города Харькова", - добавляет пресс-служба.
Фото: Зеленский отметил военных наградами (president.gov.ua)
"Орден "Золотая Звезда" из рук президента получили родные заместителя командира мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады капитана Андрея Норова. В начале войны он спланировал и организовал оборону Киевской ГЭС. В марте благодаря его умелым действиям были нанесены существенные поражения подразделениям противника в Киевской области и остановлено его продвижение", - пишет пресс-служба.
В ночь на 12 марта, чтобы не допустить прорыва оккупантов, был направлен усиленный взвод мотопехотного батальона во главе с Андреем Норовым. Продвижение противника было остановлено, однако 13 марта, во время эвакуации пострадавших, военных получил ранения, несовместимые с жизнью.
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