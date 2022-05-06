Президент України Володимир Зеленський відзначив українських військових нагородами. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний став першим кавалером Хреста бойових заслуг.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на указ президента.
Церемонія нагородження відбулась в Білій залі Героїв України.
"Глава держави також вручив ордени "Золота Зірка" шістьом Героям України та родині військового, який був удостоєний цього звання посмертно”, - пише пресслужба.
Фото: Зеленський відзначив військових нагородами (president.gov.ua)
Завдяки їхнім діям були знищені танки, БМД й БМП окупантів наприкінці березні в Київській області.
"Як командир 92-ї окремої механізованої бригади з початком російської агресії організував та успішно веде оборону міста Харкова", - додає пресслужба.
Фото: Зеленський відзначив військових нагородами (president.gov.ua)
"Орден "Золота Зірка" з рук президента одержали рідні заступника командира мотопіхотного батальйону 72-ї окремої механізованої бригади капітана Андрія Норова. На початку війни він спланував та організував оборону Київської ГЕС. У березні завдяки його вмілим діям було завдано суттєвих уражень підрозділам противника у Київській області та зупинено його просування", - пише пресслужба.
У ніч на 12 березня, аби не допустити прориву окупантів, було направлено посилений взвод мотопіхотного батальйону на чолі з Андрієм Норовим. Просування противника було зупинено, однак 13 березня, під час евакуації потерпілих, військових дістав поранення, несумісні з життям.
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