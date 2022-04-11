UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Залужный о ситуации в Мариуполе: оборона продолжается, связь с подразделениями поддерживается

Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook com GeneralStaff ua)
Автор: Наталья Юрченко

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что оборона блокадного Мариуполя продолжается. По его словам, связь с подразделениями поддерживается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Залужного в Telegram.

"Продолжается оборона Мариуполя. Связь с подразделениями сил обороны, которые героически удерживают город, устойчива и поддерживается. Подчеркиваю, что проведение оборонных операций не является темой для публичных обсуждений. Мы делаем возможное и невозможное для победы и сохранения жизни личного состава и мирных жителей на всех направлениях", - отметил Залужный.

Напомним, что в Мариуполе российские оккупанты захватили в плен экипаж грузового судна под флагом Либерии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныМариуполь