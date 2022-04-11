Залужний про ситуацію в Маріуполі: оборона триває, зв’язок із підрозділами підтримується

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що оборона блокадного Маріуполя триває. За його словами, зв’язок із підрозділами підтримується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Залужного в Telegram.
"Триває оборона Маріуполя. Зв’язок із підрозділами сил оборони, які героїчно утримують місто, стійкий та підтримується. Наголошую, що проведення оборонних операцій не є темою для публічних обговорень. Ми робимо можливе й неможливе для перемоги і збереження життя особового складу та мирних мешканців на всіх напрямках", - зазначив Залужний.
Нагадаємо, що у Маріуполі російські окупанти захопили у полон екіпаж вантажного судна під прапором Ліберії.
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