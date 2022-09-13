Залужний про ситуацію на фронті: напружена, але контрольована

Ситуація на передовій напружена, але українські військові її повністю контролюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у Telegram .

Так, головнокомандувач ЗСУ сьогодні провів дві телефонні розмови - з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі і командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі, а також головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Він подякував за підтримку Штатів у боротьбі українского народу за незалежність. Залужний також поінформував співрозмовників щодо оперативної обстановки та зауважив, що ситуація напружена, але повністю контрольована.

Генерал Каволі та генерал Міллі надали високу оцінку діям ЗСУ та запевнили у незмінній підтримці США щодо подальшого надання військової допомоги нашій державі.