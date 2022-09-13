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Залужний про ситуацію на фронті: напружена, але контрольована

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Вівторок 13 вересня 2022 22:47
Залужний про ситуацію на фронті: напружена, але контрольована Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook com vzaluznyj)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Ситуація на передовій напружена, але українські військові її повністю контролюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у Telegram.

Так, головнокомандувач ЗСУ сьогодні провів дві телефонні розмови - з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі і командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі, а також головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Він подякував за підтримку Штатів у боротьбі українского народу за незалежність. Залужний також поінформував співрозмовників щодо оперативної обстановки та зауважив, що ситуація напружена, але повністю контрольована.

Генерал Каволі та генерал Міллі надали високу оцінку діям ЗСУ та запевнили у незмінній підтримці США щодо подальшого надання військової допомоги нашій державі.

Нагадаємо, українські захисники звільнили вже близько 8 тисяч квадратних кілометрів нашої землі. На половині територій вже завершеня стабілізаційні заходи.

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Україна Сполучені Штати Америки Валерій Залужний
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