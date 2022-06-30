Залужний розповів, що допомогло звільнити Зміїний: дякую за САУ "Богдана" (відео)

Опубліковано відео вибиття російських окупантів з острову Зміїний. Українські бійці за допомогою САУ "Богдана" звільнили острів від ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторинку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів, окупанти залишили острів Зміїний. Дякую захисникам Одещини, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території. Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці “Богдана”, яка відіграла важливу роль у звільненні острова", - супроводив відео підписом Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ також подякував іноземним партнерам за надані засоби ураження.

"Дякую всім, хто допомагає боронити кожний метр української землі і вірить у Збройні Сили України. Разом до Перемоги!" - додав Залужний.

Що відомо про цю САУ

2С22 "Богдана" - це перспективна українська колісна самохідна гаубиця, із стовбуром калібру 155 мм. Вона стала першою українською САУ, розробленою під "натівський" калібр 155 мм.

Ця САУ може бити максимально на дальність до 50 км.

Зазначимо, що під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну досвідчений зразок був вивезений у тил, потім "Богдана" була вивезена з тилу і передана українським військовим, а згодом потрапила на фронт, де була використана ЗСУ для відбиття російської агресії.

Повідомлялося, що 25 лютого розробникам самохідної гаубиці "Богдана" надійшло розпорядження - знищити її, щоб нова українська САУ не дісталася ворогу, але установку вдалося спочатку врятувати, а потім і застосувати за призначенням.