Залужный о ракетных ударах РФ по Украине: пытается перекрыть пути поставки оружия

Россия возобновила удары крылатыми ракетами по Украине. Таким образом, она пытается разрушить логистические пути поставки военно-технической помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в ходе беседы с главой объединенного комитета руководителей штабов США генералом Марком Милли.
"Акцентировал на возобновлении применения российским агрессором крылатых ракет. Главной целью этих действий является разрушение логистических путей поставок военно-технической помощи Украине", - рассказал он.
По его словам, только 3 мая противник применил 14 крылатых ракет, выпущенных из стратегических бомбардировщиков ТУ-160 из Каспийского моря. А по состоянию на половину минувших суток было зафиксировано 8 запусков крылатых ракет.
"Поэтому вопрос предоставления Украине ракетных систем залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS очень актуален", - добавил Залужный.
Как сообщалось, ранее Залужный заявил, что украинские военные перешли к контрнаступательным действиям в Харьковском и Изюмском направлениях.
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