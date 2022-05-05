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Залужний про ракетні удари РФ по Україні: намагається перекрити шляхи постачання зброї

Фото: головокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

Росія оновила удари крилатими ракетами по Україні. Таким чином вона намагається зруйнувати логістичні шляхи постачання військово-технічної допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головокомандувача ЗСУ Валерія Залужного під час розмови з головою об’єднаного комітету керівників штабів США генералом Марком Міллі.

"Акцентував на поновленні застосування російським агресором крилатих ракет. Головною метою цих дій є руйнування логістичних шляхів постачання військово-технічної допомоги Україні", - розповів він.

За його словами, тільки 3 травня противник застосував 14 крилатих ракет, які були випущені зі стратегічних бомбардувальників ТУ-160 з Каспійського моря. А станом на о південь минулої доби було зафіксовано 8 запусків крилатих ракет.

"Тому питання надання Україні ракетних систем залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS є дуже актуальним", - додав Залужний.

Як повідомлялося, раніше Залужний заявив, що українські військові перейшли до контрнаступних дій у Харківському та Ізюмському напрямках.

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Російська ФедераціяВійна в УкраїніВалерій Залужний