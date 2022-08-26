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Залужный снова провел переговоры с генералом Милли: детали беседы

Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook com vzaluznyj)
Автор: Юлия Бойко

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел очередные переговоры с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Получил заверения генерала Милли в непоколебимой помощи лично президента Джо Байдена, обеих палат парламента и американского народа в целом. Поблагодарил за очередной пакет помощи от США и последовательную поддержку нашей борьбы за независимость", - отметил Залужный.

Он также рассказал собеседнику об оперативной обстановке по всей линии фронта, а также указал, что противник распространяет дезинформацию о ситуации на Запорожской АЭС, обвиняя в ее обстрелах украинских военных.

Напомним, во время прошлых контактов с Марком Милли главнокомандующий ВСУ призвал усилить артиллерийскую помощь Украине.

На этой неделе США выделили рекордный по объему пакет военной помощи на 3 млрд долларов, в который войдут новейшие вооружения.

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Вооруженные силы УкраиныВалерий Залужный