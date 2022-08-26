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Залужний знову провів переговори з генералом Міллі: деталі бесіди

Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook com vzaluznyj)
Автор: Юлія Бойко

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів чергові переговори з головою об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Отримав запевнення генерала Міллі в непохитній допомозі особисто президента Джо Байдена, обох палат парламенту і американського народу в цілому. Подякував за черговий пакет допомоги від США і послідовну підтримку нашої боротьби за незалежність", - зазначив Залужний.

Він також розповів співрозмовнику про оперативну обстановку по всій лінії фронту, а також вказав, що противник поширює дезінформацію про ситуацію на Запорізькій АЕС, звинувачуючи в її обстрілах українських військових.

Нагадаємо, під час минулих контактів з Марком Міллі головнокомандувач ЗСУ закликав посилити артилерійську допомогу Україні.

На цьому тижні США виділили рекордний за обсягом пакет військової допомоги на 3 млрд доларів, до якого увійдуть новітні озброєння.

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Збройні сили УкраїниВалерій Залужний