Залужний знову провів переговори з генералом Міллі: деталі бесіди

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Отримав запевнення генерала Міллі в непохитній допомозі особисто президента Джо Байдена, обох палат парламенту і американського народу в цілому. Подякував за черговий пакет допомоги від США і послідовну підтримку нашої боротьби за незалежність", - зазначив Залужний.

Він також розповів співрозмовнику про оперативну обстановку по всій лінії фронту, а також вказав, що противник поширює дезінформацію про ситуацію на Запорізькій АЕС, звинувачуючи в її обстрілах українських військових.