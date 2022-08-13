Залужный призвал Запад усилить артиллерийскую помощь Украине

Украина призвала западных партнеров предоставить больше артиллерии для ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Главнокомандующего ВСУ.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли попросил усилить помощь от партнеров.
"Мы очень нуждаемся в усилении артиллерийского огня", - заявил Залужный.
Главнокомандующий рассказал, что активные боевые действия сегодня идут на 1300 км фронта и поблагодарил генерала Милли и за действенную поддержку.
Напомним, что Залужный сообщил о разгроме пятой части российских войск в Украине.
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