Залужний закликав Захід посилити артилерійську допомогу Україні

Україна закликала західних партнерів надати більше артилерії для ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Головнокомандувача ЗСУ.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі попросив посилити допомогу від партнерів.
"Ми дуже потребуємо посилення артилерійського вогню", - заявив Залужний.
Головнокомандувач розказав, що активні бойові дії сьогодні тривають на 1300 км фронту та подякував генералу Міллі за дієву підтримку.
Нагадаємо, що Залужний повідомив про розгром п'ятої частини російських військ в Україні.
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