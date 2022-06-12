Залужный попросил США ускорить процесс предоставления Украине артиллерии

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли попросил как можно скорее помочь Украине получить больше артиллерийских систем калибра 155 мм.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
"Я в очередной раз повторил генералу Милли свою просьбу - в кратчайшие сроки помочь нам получить больше артиллерийских систем калибра 155 мм", - сказал Залужный.
Он добавил, что также поделился со своим визави стратегическими целями Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
"Понимание стратегии нашей вооруженной борьбы и проведения операций поможет обеспечить прозрачность взаимоотношений с партнерами, четкие и понятные количественные и временные рамки международной технической помощи, о которой мы просим", - сказал он.
Залужный и Милли обменялись мнениями о ходе передачи и применения уже предоставленного вооружения, провели аналогии с ленд-лизу времен Второй мировой войны и обсудили сценарии дальнейшего развития ситуации.
Кроме этого, руководитель ВСУ сообщил, что военное руководство России перебросило несколько батальонно-тактических групп для захвата Северодонецка Луганской области.
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