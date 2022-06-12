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Залужний попросив США пришвидшити процес надання Україні артилерії

Фото: артилерія (РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Головнокоандувач ЗСУ Валерій Залужний у розмові з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі попросив якомога швидше допомогти Україні отримати більше артилерійських систем калібру 155 мм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Я вкотре повторив генералу Міллі своє прохання - у найкоротші терміни допомогти нам отримати більше артилерійських систем калібру 155 мм", - сказав Залужний.

Він додав, що також поділився зі своїм візаві стратегічними цілями Генерального штабу Збройних Сил України.

"Розуміння стратегії нашої збройної боротьби і проведення операцій допоможе забезпечити прозорість взаємин з партнерами, чіткі і зрозумілі кількісні та часові рамки міжнародної технічної допомоги, про яку ми просимо", - сказав він.

Залужний та Міллі обмінялися думками про хід передачі і застосування вже наданого озброєння, провели аналогії з ленд-лізом часів Другої світової війни і обговорили сценарії подальшого розвитку ситуації.

Окрім цього, керівник ЗСУ повідомив, що військове керівництво Росії перекинуло кілька батальйонно-тактичних груп для захоплення Сєвєродонецька Луганської області.

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