Залужний попросив США пришвидшити процес надання Україні артилерії

"Я вкотре повторив генералу Міллі своє прохання - у найкоротші терміни допомогти нам отримати більше артилерійських систем калібру 155 мм", - сказав Залужний.

Він додав, що також поділився зі своїм візаві стратегічними цілями Генерального штабу Збройних Сил України.

"Розуміння стратегії нашої збройної боротьби і проведення операцій допоможе забезпечити прозорість взаємин з партнерами, чіткі і зрозумілі кількісні та часові рамки міжнародної технічної допомоги, про яку ми просимо", - сказав він.

Залужний та Міллі обмінялися думками про хід передачі і застосування вже наданого озброєння, провели аналогії з ленд-лізом часів Другої світової війни і обговорили сценарії подальшого розвитку ситуації.