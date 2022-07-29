Залужный пообещал отомстить за каждого погибшего или искалеченного военного
Зверства россиян, которые они совершают с украинскими военнопленными, вызывают ярость. Вооруженные силы Украины отомстят за каждого погибшего или искалеченного собрата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Залужный отметил, что в отличие от российских военных преступников, украинская сторона соблюдает нормы международного гуманитарного права, в том числе в отношении обращения с военнопленными.
"В то же время сделаем все возможное и невозможное, чтобы наказать виновных в преступлениях против наших собратьев, посестер и мирных граждан. Эти преступления не имеют сроков давности. Знайте, враги, вам не будет места на Земле", - заявил он.
Напомним, оккупанты обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке (Донецкая область), где находились пленные украинские бойцы.
Кроме того, в сеть попало видео пыток украинского бойца.
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