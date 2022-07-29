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Залужный пообещал отомстить за каждого погибшего или искалеченного военного

Новина українською →
Украина, Пятница 29 июля 2022 20:37
Залужный пообещал отомстить за каждого погибшего или искалеченного военного Фото: Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ (facebook.com.vzaluznyj)
Автор: Евгений Прокопенко

Зверства россиян, которые они совершают с украинскими военнопленными, вызывают ярость. Вооруженные силы Украины отомстят за каждого погибшего или искалеченного собрата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Залужный отметил, что в отличие от российских военных преступников, украинская сторона соблюдает нормы международного гуманитарного права, в том числе в отношении обращения с военнопленными.

"В то же время сделаем все возможное и невозможное, чтобы наказать виновных в преступлениях против наших собратьев, посестер и мирных граждан. Эти преступления не имеют сроков давности. Знайте, враги, вам не будет места на Земле", - заявил он.

Напомним, оккупанты обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке (Донецкая область), где находились пленные украинские бойцы.

Кроме того, в сеть попало видео пыток украинского бойца.

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