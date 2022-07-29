Залужний пообіцяв помститися за кожного загиблого чи скаліченого військового

Звірства росіян, що вони вчиняють з українськими військовополоненими, викликають лють. Збройні сили України помстяться за кожного загиблого чи скаліченого побратима.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Залужний наголосив, що на відміну від російських воєнних злочинців, українська сторона дотримується норм міжнародного гуманітарного права, в тому числі щодо поводженні з військовополоненими.

"Водночас, зробимо все можливе і неможливе, щоб покарати винних у злочинах проти наших побратимів, посестер і мирних громадян. Ці злочини не мають строків давності. Знайте, вороги, вам не буде місця на Землі", - заявив він.