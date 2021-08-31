Залужный об отражении масштабной агрессии России: армия готовится постоянно

В частности, он считает, что на сегодня армия отрабатывает планы и задачи для подготовки к возможному вторжению.

"Плюс, у нас есть планы и программы, которые позволяют в кратчайшие сроки нарастить боеспособность армии. Я имею в виду и в численном и в качественном соотношении, которые обеспечат выполнение задач отражение широкомасштабной агрессии", - отметил Залужный.

Он также добавил, что Вооруженные силы будут готовы к агрессии.

"Они к этому готовятся постоянно, каждый день. Этому посвящена вся наша деятельность - подготовке к отражению широкомасштабного наступления", - подчеркнул Залужный.