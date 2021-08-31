Залужний про відбиття масштабної агресії Росії: армія готується постійно

Зокрема, він вважає, що на сьогодні армія відпрацьовує плани і завдання для підготовки до можливого вторгнення.

"Плюс, у нас є плани і програми, які дозволяють в найкоротші терміни наростити боєздатність армії. Я маю на увазі і в чисельному і в якісному співвідношенні, які забезпечать виконання завдань відбиття широкомасштабної агресії", - зазначив Залужний.

Він також додав, що Збройні сили будуть готові до агресії.

"Вони до цього готуються постійно, щодня. Цьому присвячена вся наша діяльність - підготовці до відбиття широкомасштабного наступу", - підкреслив Залужний.