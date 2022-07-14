Залужный объяснил, почему РФ не сможет резко перенести боевые действия под Киев

Оккупанты не смогут резко перенести боевые действия под Киев, поскольку Вооруженные силы Украины надежно охраняют столицу. Для защиты города созданы соответствующие группировки войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного во время встречи с послом США в Украине Бриджит Бринк.

Напомним, ранее сообщалось, что армия Беларуси не сможет самостоятельно вторгнуться на территорию Украины. Однако белорусские войска предоставляют свои аэродромы для обстрелов украинских населенных пунктов.

Также, по словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, Беларусь пока не готовится к наступлению, а учения у границы с Украиной являются плановыми мероприятиями.

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