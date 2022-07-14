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Залужний пояснив, чому РФ не зможе різко перенести бойові дії під Київ

Фото: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Руслан Гаращенко

Окупанти не зможуть різко перенести бойові дії під Київ, оскільки Збройні сили України надійно охороняють столицю. Для захисту міста створені відповідні угруповання військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного під час зустрічі з послом США в Україні Бріджит Брінк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що армія Білорусі не зможе самостійно вторгнутися на територію України. Однак білоруські війська надають свої аеродроми для обстрілів українських населених пунктів.

Також, за словами глави української розвідки Кирила Буданова, Білорусь поки не готується до наступу, а навчання біля кордону з Україною є плановими заходами.

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