Залужный обратился к жителям ОРДЛО: вас используют для эскалации

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный обратился к жителям оккупированных территорий по поводу обострения ситуации на Донбассе. По его словам, оккупанты используют население для эскалации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Залужного.
"Я обращаюсь к жителям временно оккупированных территорий - не верьте лжи оккупационных властей! Вас используют для эскалации ситуации с целью разрешения очередного кровопролития", - подчеркнул главком ВСУ.
Как отметил Залужный, украинская армия не планирует наступательных операций, поскольку они приведут к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Он добавил, что даже сейчас, когда боевики активно ведут обстрелы украинских позиций, военные Объединенных сил отвечают только в случае угрозы личному составу или гражданским.
Напомним, сегодня главари так называемых "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения на территорию РФ из-за якобы подготовки наступления со стороны ВСУ.