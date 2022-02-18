Залужний звернувся до жителів ОРДЛО: вас використовують для ескалації

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до мешканців окупованих територій з приводу загострення ситуації на Донбасі. За його словами, окупанти використовують населення для ескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Залужного .

"Я звертаюся до жителів тимчасово окупованих територій - не вірте брехні окупаційної влади! Вас використовують для ескалації ситуації з метою розв’язання чергового кровопролиття", - наголосив главком ЗСУ.

Як зазначив Залужний, українська армія не планує наступальних операцій, оскільки вони призведуть до чисельних жертв серед цивільного населення. Він додав, що навіть зараз, коли бойовики активно ведуть обстріли українських позицій, військові Об'єднаних сил відповідають лише у разі загрози життю особового складу чи цивільних.