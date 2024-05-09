UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Залужного звільнили з військової служби, Зеленський підписав указ

Фото: Валерій Залужний, колишній головнокомандувач Збройних сил України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення колишнього головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Валерія Залужного з військової служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ.

"Звільнити генерала Залужного Валерія Федоровича з військової служби у відставку за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу", - зазначається в указі. 

Валерій Залужний 

На посаду головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного було призначено 27 липня 2021 року. Вже 8 лютого 2024 року він пішов у відставку. Натомість на його місце президент призначив командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського. Зокрема на наступний день, 9 лютого, Залужного було відзначено званням Героя України. 

Як розповів у березні заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга, процедура призначення ексголовнокомандувача ЗСУ послом України в Британії - запущена. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВалерій Залужний