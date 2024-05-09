Залужного звільнили з військової служби, Зеленський підписав указ

"Звільнити генерала Залужного Валерія Федоровича з військової служби у відставку за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу", - зазначається в указі.

Валерій Залужний

На посаду головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного було призначено 27 липня 2021 року. Вже 8 лютого 2024 року він пішов у відставку. Натомість на його місце президент призначив командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського. Зокрема на наступний день, 9 лютого, Залужного було відзначено званням Героя України.

Як розповів у березні заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга, процедура призначення ексголовнокомандувача ЗСУ послом України в Британії - запущена.