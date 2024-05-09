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Залужного уволили с военной службы, Зеленский подписал указ

Фото: Валерий Залужный, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного с военной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ.

"Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды", - отмечается в указе. 

Валерий Залужный 

На должность главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный был назначен 27 июля 2021 года. Уже 8 февраля 2024 года он ушел в отставку. Вместо этого на его место президент назначил командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. В частности, на следующий день, 9 февраля, Залужный был отмечен званием Героя Украины. 

Как рассказал в марте заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига, процедура назначения экс-главнокомандующего ВСУ послом Украины в Британии - запущена. 

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Владимир ЗеленскийВалерий Залужный