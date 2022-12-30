Залужный обратился к украинцам: Мы не выбирали войну, но приняли бой

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к украинцам в канун новогодних праздников. Он напомнил, что это не Украина выбрала войну, но она приняла бой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главнокомандующего, распространенное в его Telegram-канале .

"Мы не выбирали войну. Но мы приняли бой. И сам Бог на нашей стороне. На наших плечах и плечах наших родных - тяжелые испытания, боль и страдания. Это Рождество имеет привкус слез и цвет крови. Однако нам хватит сил одолеть врага", - заявил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ также пожелал, чтобы украинская победа в войне стала "началом расцвета Украины и концом для России".

"В борьбе рождается нация. Пусть вас, родные, хранит Господь", - подчеркнул он.