Залужный обратился к украинцам: Мы не выбирали войну, но приняли бой
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к украинцам в канун новогодних праздников. Он напомнил, что это не Украина выбрала войну, но она приняла бой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главнокомандующего, распространенное в его Telegram-канале.
"Мы не выбирали войну. Но мы приняли бой. И сам Бог на нашей стороне. На наших плечах и плечах наших родных - тяжелые испытания, боль и страдания. Это Рождество имеет привкус слез и цвет крови. Однако нам хватит сил одолеть врага", - заявил Залужный.
Главнокомандующий ВСУ также пожелал, чтобы украинская победа в войне стала "началом расцвета Украины и концом для России".
"В борьбе рождается нация. Пусть вас, родные, хранит Господь", - подчеркнул он.
Напомним, на днях Залужный обратился к западным партнерам Украины, заявив, что цена мира чрезвычайно высока.
Кроме того, в середине декабря Залужный дал интервью британской прессе. РБК-Украина публиковало его полный перевод.
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