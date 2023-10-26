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Залужний зустрівся з командувачем сил НАТО в Європі топ-адміралом Британії (відео)

Фото: Валерій Залужний (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч із командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Залужного у Facebook.

"Під час перемовин детально розповів про обстановку на полі бою. Обговорили наші наступальні та оборонні операції, ситуацію на найбільш складних напрямках, а також дії та ймовірні плани противника", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військові зупинилися на актуальних потребах Збройних сил України в снарядах, дронах та військовій техніці. 

"Окремо обговорили ключові питання посилення нашої протиповітряної оборони та прикриття в осінньо-зимовий період обʼєктів критичної інфраструктури", - додав головком ЗСУ.

Залужний проводить роботу на передовій в Україні

Нещодавно президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідали Херсонську область. Командування провело нараду щодо фронту.

До цього головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів роботу на Авдіївському та Куп'янському напрямках.

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