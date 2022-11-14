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Залужний зробив заяву про звільнення Херсона

Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що операція зі звільнення Херсона тривала з вересня.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Залужного в Telegram.

"Дякую підрозділам Сил оборони за надзусилля зі звільнення Херсону! Операція тривала від початку вересня і закінчилася нашим успіхом. Однак він має свою ціну. Вічна пам’ять полеглим побратимам і посестрам", - зазначив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ додав фото з українські військовими та дітьми та підкреслив, що захисники знають, за кого і за що воюють.

Фото: операція зі звільнення Херсона тривала з вересня (t.me/CinCAFU)

Нагадаємо, українські воїни ввійшли до села Музиківка Херсонської області та встановили у населеному пункті державний прапор.

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ХерсонВалерій ЗалужнийЗбройні сили УкраїниВійна в Україні