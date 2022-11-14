Залужний зробив заяву про звільнення Херсона

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що операція зі звільнення Херсона тривала з вересня.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Залужного в Telegram.
"Дякую підрозділам Сил оборони за надзусилля зі звільнення Херсону! Операція тривала від початку вересня і закінчилася нашим успіхом. Однак він має свою ціну. Вічна пам’ять полеглим побратимам і посестрам", - зазначив Залужний.
Головнокомандувач ЗСУ додав фото з українські військовими та дітьми та підкреслив, що захисники знають, за кого і за що воюють.
Фото: операція зі звільнення Херсона тривала з вересня (t.me/CinCAFU)
Нагадаємо, українські воїни ввійшли до села Музиківка Херсонської області та встановили у населеному пункті державний прапор.
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