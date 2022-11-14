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Залужный сделал заявление об освобождении Херсона

Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что операция по освобождению Херсона продолжалась с сентября.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Залужного в Telegram.

"Спасибо подразделениям Сил обороны за сверхусилия по освобождению Херсона! Операция продолжалась с начала сентября и закончилась нашим успехом. Однако она имеет свою цену. Вечная память павшим побратымам и сестрам", - отметил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ добавил фото с украинскими военными и детьми и подчеркнул, что защитники знают, за кого и за что воюют.

Фото: операция по освобождению Херсона продолжалась с сентября (t.me/CinCAFU)

Напомним, украинские воины вошли в село Музыковка Херсонской области и установили в населенном пункте государственный флаг.

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ХерсонВооруженные силы УкраиныВалерий ЗалужныйВойна в Украине