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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Залужний зробив потужну заяву про війну: Ворога потрібно знищити тут і зараз

Фото: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook com CinCAFU)
Автор: Олег Васьків

На українській землі сьогодні триває боротьба, масштабів якої світ не бачив із часів Другої світової.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей. Ворога потрібно знищити тут і зараз", - зазначив генерал.

Водночас Залужний висловив упевненість в тому, що українці можуть позбутися від Росії раз і назавжди.

Нагадаємо, 6 жовтня Залужний провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

Генерали обговорили контрнаступ українських військ.

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Валерій ЗалужнийВійна Росії проти України