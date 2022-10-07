Залужний зробив потужну заяву про війну: Ворога потрібно знищити тут і зараз

На українській землі сьогодні триває боротьба, масштабів якої світ не бачив із часів Другої світової.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
"Ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей. Ворога потрібно знищити тут і зараз", - зазначив генерал.
Водночас Залужний висловив упевненість в тому, що українці можуть позбутися від Росії раз і назавжди.
Нагадаємо, 6 жовтня Залужний провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.
Генерали обговорили контрнаступ українських військ.
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