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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Залужный сделал мощное заявление о войне: Врага нужно уничтожить здесь и сейчас

Фото: Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook com CinCAFU)
Автор: Олег Васкив

На украинской земле сегодня идет борьба, масштабы которой мир не видел со времен Второй мировой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Мы не имеем права перевести эту войну на наших детей. Врага нужно уничтожить здесь и сейчас", - отметил генерал.

В то же время Залужный выразил уверенность в том, что украинцы могут избавиться от России раз и навсегда.

Напомним, 6 октября Залужный провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.

Генералы обсудили контрнаступление украинских войск.

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Валерий ЗалужныйВойна России против Украины