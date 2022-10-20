Залужний закликав українців зберігати спокій та запевнив в ефективній роботі ППО

Головнокомандувача ЗС України Валерія Залужного звернувся до українців з закликом зберігати спокій під час повітряних тривог. Запевнив в ефективності роботи ППО та ПРО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Залужного.

Варто відзначити, що наразі по усій території України, окрім Криму оголошена повітряна тривога.

"Наша система ППО і ПРО ефективно працює завдяки професіоналізму українських воїнів та військовій допомозі від партнерів. Зберігаємо спокій і віру в ЗСУ!", - зазначив Залужний.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, на думку воєначальників, війна в Україні може тривати й наступного року.

Також нещодавно головнокомандувач ЗСУ нагадав США про актуальні потреби України, серед яких не лише системи протиповітряної оборони, а й артилерія.

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