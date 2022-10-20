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Залужный призвал украинцев сохранять спокойствие и заверил в эффективной работе ПВО

Фото: Валерий Залужный, главнокомандующий ВС Украины (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Сергей Пышкин

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный обратился к украинцам с призывом сохранять спокойствие во время воздушных тревог. Уверил в эффективности работы ПВО и ПРО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Залужного.

"Наша система ПВО и ПРО эффективно работает благодаря профессионализму украинских воинов и военной помощи от партнеров. Сохраняем спокойствие и веру в ВСУ!", - отметил Залужный.

Стоит отметить, что по всей территории Украины, кроме Крыма, объявлена воздушная тревога.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по мнению военачальников, война в Украине может продолжаться и в следующем году.

Также недавно главнокомандующий ВСУ напомнил США об актуальных потребностях Украины, среди которых не только системы противовоздушной обороны, но и артиллерия.

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