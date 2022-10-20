Залужный призвал украинцев сохранять спокойствие и заверил в эффективной работе ПВО

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный обратился к украинцам с призывом сохранять спокойствие во время воздушных тревог. Уверил в эффективности работы ПВО и ПРО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Залужного.

Стоит отметить, что по всей территории Украины, кроме Крыма, объявлена воздушная тревога.

"Наша система ПВО и ПРО эффективно работает благодаря профессионализму украинских воинов и военной помощи от партнеров. Сохраняем спокойствие и веру в ВСУ!", - отметил Залужный.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по мнению военачальников, война в Украине может продолжаться и в следующем году.

Также недавно главнокомандующий ВСУ напомнил США об актуальных потребностях Украины, среди которых не только системы противовоздушной обороны, но и артиллерия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.