Залужний й начальник Генштабу відвідали зони відповідальності "Таврії" та "Одеси"

Протягом кількох днів головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та начальник Генерального штабу Сергій Шаптала працювали в зонах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ "Таврія" та "Одеса".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головнокомандувача ЗСУ.
"Провели плідну роботу із командувачами напрямків і командирами бригад, які виконують завдання у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях", - пише Залужний.
За словами головнокомандувача ЗСУ:
Фото: Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України та Сергій Шаптала, начальник Генерального штабу (t.me/CinCAFU)
Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби, 13 січня, відбулось 61 бойове зіткнення. Тим часом ворог намагається активно штурмувати й захоплювати нові території в Донецькій області.
Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW), стверджують про те, що росіяни можуть формувати десантно-штурмові бригади, які діятимуть як спеціалізовані підрозділи для десантування і розвідки в тилу українських ліній оборони.
Зокрема через активність українських дронів, Росія збиває власні БпЛА на лівому березі Дніпра.
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