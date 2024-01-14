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Залужний й начальник Генштабу відвідали зони відповідальності "Таврії" та "Одеси"

Фото: Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України та Сергій Шаптала, начальник Генерального штабу (t.me/CinCAFU)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом кількох днів головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та начальник Генерального штабу Сергій Шаптала працювали в зонах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ "Таврія" та "Одеса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головнокомандувача ЗСУ.

"Провели плідну роботу із командувачами напрямків і командирами бригад, які виконують завдання у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях", - пише Залужний. 

За словами головнокомандувача ЗСУ:

  • було узгоджено подальші кроки задля підвищення ефективності застосування військ з урахуванням наявних ресурсів та оперативної обстановки; 
  • із командувачем Військово-морських сил Олексієм Неїжпапою було детально опрацьовано питання щодо ситуації в акваторії Чорного моря. 
 

Фото: Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України та Сергій Шаптала, начальник Генерального штабу (t.me/CinCAFU)

Яка ситуація на фронті 

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби, 13 січня, відбулось  61 бойове зіткнення. Тим часом ворог намагається активно штурмувати й захоплювати нові території в Донецькій області.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW), стверджують про те, що росіяни можуть формувати десантно-штурмові бригади, які діятимуть як спеціалізовані підрозділи для десантування і розвідки в тилу українських ліній оборони.

Зокрема через активність українських дронів, Росія збиває власні БпЛА на лівому березі Дніпра.

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Валерій ЗалужнийГенштаб ВСУВійна в Україні