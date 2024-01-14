Через активність українських дронів. РФ збиває власні БпЛА на лівому березі Дніпра: карти ISW

ЗСУ утримують позиції на східному (лівому) березі Херсонської області. Висока активність українських дронів на цьому напрямку призводить до того, що війська РФ збивають власні безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Геолокаційні кадри показують, що сили РФ просунулися на схід від Торського (15 км на захід від Кремінної). Російські та українські війська продовжували позиційні бойові дії на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки та Петропавлівки; на південний захід від Сватового поблизу Макіївки; на захід від Кремінної біля Тернів і Торського; на південний захід від Кремінної біля Діброви, Григорівки та Серебрянського лісництва.

Повідомляється, що поблизу Синьківки діють підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії РФ, а поблизу Білогорівки є підрозділи 7-ї окремої мотострілецької бригади так званої "ЛНР".

Бої у Донецькій області

13 січня російські та українські війська продовжили бойові дії на північний схід, захід і південь від Бахмута, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було.

Українські та російські джерела стверджували, що позиційні бої тривали в районі Бахмута поблизу Богданівки, Іванівського, Хромового, Кліщіївки, Андріївки та Ню-Йорка.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що з моменту активізації наступальних дій на Бахмутському напрямку наприкінці жовтня російські війська просунулися на 3,6 кілометра в напрямку Богданівки та на 2,1 кілометра в напрямку Іванівського.

Він додав, що підрозділи російської 123-ї мотострілецької бригади просунулися на північний захід від Веселого, а підрозділи російського 51-го повітряно-десантного полку та 119-го полку ВДВ діють на Сіверському напрямку на північний схід від Бахмута.

Геолокаційні кадри, опубліковані 13 січня, показують, що російські війська просунулися в західному Степовому та на схід від населеного пункту.

Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новокалинового, Новобахмутівки, Степового; біля Авдіївського коксохімічного заводу; на захід від Авдіївки біля Сіверного; на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського.

Російські та українські війська 13 січня продовжували бойові дії на захід і південний захід від Донецька, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.

Позиційні бойові дії відбулися поблизу Красногорівки, Мар’їнки, Георгіївки та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

Російські та українські сили продовжували обмежені позиційні бойові дії в районі кордону Донецько-Запорізької області 13 січня. Позиційні бої точилися на південь від Пречистівки та Золотої Ниви; та на захід від Старомайорського.

Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бої тривали на заході Запорізької області біля Новофедорівки, Вербового, Новопрокопівки та Роботиного.

Окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов 13 січня заявив, що російські війська нібито перехопили дві ракети, які були націлені на район порту в окупованому Бердянську. Українські чиновники повідомили, що мешканці міста чули вибухи та сигнали повітряної тривоги.

Українські війська станом на 13 січня утримують позиції на східному (лівому) березі Херсонської області, однак підтверджених змін у цьому районі немає. Позиційні бойові дії на східному березі, у тому числі в Кринках та поблизу них тривають.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що командування російського 17-го танкового полку протягом останніх двох тижнів намагається евакуювати пошкоджену бронетехніку РФ під Кринками та залучає як штатний ремонтний персонал так і бойовий до цих зусиль.