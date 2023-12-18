Залужний вперше прокоментував прослушку у своєму кабінеті

"Скажу вам так: це те приміщення, яке я мав використовувати сьогодні. В ньому вчора в ході перевірки знайшли (прослушку - ред.)", - сказав Залужний.

Він також підтвердив, що цей кабінет не був постійним його місцезнаходженням.

"В мене є декілька місць, де я працюю. І от в одному з них це сталося. Я там давненько вже не був. Але ми перевірили і знайшли (прослушку - ред.)", - розповів головком та додав, що прослушка була знайдена не лише у нього.

На питання, чи може це означати, що в самому Генштабі хтось міг скоїти подібне він сказав: "Ні, з вухами вже давно не працюємо".

Сам Залужний розцінює цей інцидент "як війну".

"Все може бути. Слідство доведе, що це було", - каже головнокомандувач.

Він також розповів, що в цей кабінет він мав прийти сьогодні о 07:00 ранку. І зайшов туди вже після перевірки.

На питання, чи могла там озвучуватися інформація, що становить державну таємницю, то він сказав наступне:

"Це приміщення і раніше використовувалося. Але перерва була досить суттєвою. Тому це просто вже під мою зустріч, мабуть, готувалися".

Прослушка Залужного

Нагадаємо, вчора РБК-Україна з посиланням на джерела писало, що у кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного сьогодні знайшли "прослушку".

Повідомлялося, що виявлені пристрої для зчитування інформації виготовлені з елементів невстановленого зразку, що не дозволяє ідентифікувати встановлювача.

Саму ж прослушку виявили вчора при підготовці приміщення до роботи.

Додамо, що Служба безпеки України вже відкрила кримінальне провадження за статтею 359 ч.2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) ККУ.

Також інформацію про прослушку офіційно підтвердили у прес-службі Генштабу ЗСУ.

Там додали, що пристрої для прослуховування були встановлені у кабінетах, призначених для роботи головнокомандувача та працівників Апарату забезпечення його діяльності.

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